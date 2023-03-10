الجزائر.. محامو الصحفي إحسان القاضي يؤكدون أنه "سيلتزم الصمت"

أعلن محامو الصحفي الجزائري إحسان القاضي الموقوف على ذمة جمع تبرعات بشكل غير قانوني، مقاطعتهم محاكمة موكلهم المقررة الأحد القادم.

وذكر بيان نشره محامو الصحفي مساء الخميس إن "الصحفي احسان القاضي وهيئة الدفاع عنه قرروا مقاطعة المحاكمة"، مؤكدين أنه "سيلتزم الصمت".

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي بعد "الانتهاكات القانونية التي شابت القضية" وفي غياب "شروط وضمانات محاكمة عادلة".

وأفادت وسائل الإعلام، بأن محاكمة الصحفي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري الموقوف منذ 23 ديسمبر، ستجرى في الـ12 من مارس المقبل أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائرية بتهمة "تمويل أجنبي لشركته".

وسيُحاكم بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات "لكل من يتلقى أموالا أو هبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها".

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المصدر: أ ف ب