وفد سوداني يزور القامشلي لاستعادة نسوة وأطفال من "داعش"

زار وفد سوداني برئاسة طارق عبد الله علي محمد، القائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق، مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، لاستعادة نسوة وأطفال من "داعش".

وخلال اللقاء تم التطرق للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني بعد الزلزال المدمر، بالإضافة للتهديدات التركية المستمرة من خلال القصف بالمسيرات والمدفعية.

وقال نائب الرئاسة المشتركة، روبيل بحو، إن "السودان هي من الدول العربية السباقة في استعادة مواطنيها الموجودون في مناطق الإدارة الذاتية، وهذا الأمر محط ترحيب وتقدير كبير بالنسبة للإدارة الذاتية، ونتمنى من الدول العربية ودول الخليج أن تتعاون مع الإدارة الذاتية في سبيل إعادة مواطنيهم".

وأضاف: "الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع جمهورية السودان، ومع جميع الدول التي لديها مواطنين وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية".

بدوره أعرب محمد عن سعادته لوجوده في مدينة القامشلي للقيام بمهمة إنسانية لاستعادة رعاية سودانيين، موجها الشكر إلى "الإدارة الذاتية التي ساهمت في إنجاح هذه العملية. نحن نتطلع لمزيد من التعاون والتواصل مع الإدارة الذاتية لاستعادة جميع الرعايا السودانيين".

وفي نهاية اللقاء تم تسليم امرأتين وثلاثة أطفال من عوائل تنظيم "داعش"، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمهورية السودان.

المصدر: دائرة العلاقات الخارجية السودانية