وزارة النفط العراقية: زيادة حجم الإنتاج المستثمر من الغاز خلال مارس الجاري

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الخميس، زيادة حجم الإنتاج المستثمر من الغاز خلال مارس الجاري، مؤكدة أنها تعمل على التقليل من حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية عبر مشاريع عدة.

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وأكد عزت صابر إسماعيل وكيل الوزارة لشؤون الغاز أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب من الحقول النفطية تنفيذا لخطط الوزارة بهذا الشأن، من أجل تنفيذ متطلبات إضافة كميات جديدة للانتاج الوطني، وبما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

وقال إسماعيل خلال زيارته لميناء التصدير"أم قصر" بمحافظة البصرة، إن الوزارة تعمل على التقليل من حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية عبر مشاريع واعدة،

وستشهد المرحلة القليلة المقبلة اضافة كميات جديدة من الغاز المستثمر، ومنها إضافة كمية 35 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز الخام، منها 30 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف و150 طن من الغاز السائل، و600 برميل من المكثفات، وذلك بعدما تم نصب وتشغيل كابسات عدد 2 في "حقل الزبير" (مشرف).

وأشار اسماعيل إلى حرص الوزارة على تطوير وتأهيل أرصفة التحميل في ميناء "أم قصر" وزيادة الطاقة التصديرية.

بدوره، قال مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي إن معدل تصدير الغاز السائل الفائض عن حاجة العراق، يصل إلى معدل 5 مليون طن لكل شحنة، وبواقع ثلاثة شحنات شهريا، مشيرا إلى أن الغاز السائل هو غير "الغاز الجاف" الذي يستخدم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

وكان وكيل الوزارة لشؤون الغاز قد عقد اجتماعا خلال جولة تفقدية يقوم بها للمنشاءات النفطية والغازية في جنوب العراق، مع المسؤولين في شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة، واطلع على خطط وبرامج تطوير واستثمار الغاز من المحافظات الجنوبية.





المصدر: RT