مصر.. المعهد القومي للبحوث الفلكية ينشر صورة للنشاط الزلزالي ويوضح علاقة مصر بزلزال تركيا

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، أن زلزال تركيا ليس له تأثير على مصر، ومنطقة جنوب البحر المتوسط.

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وونشر المركز صورة للنشاط الزلزالي في منطقة شرق وجنوب المتوسط، موضحا أن الخط الأصفر الموجود في الصورة هو خط "الفلق" بين القارات، في حين أن الدوائر الصفراء هي الأماكن النشطة الزلزالية.

ويشير المركز إلى أن منطقة جنوب المتوسط تخلو من مناطق ذات نشاط زلزالي، وفقا للدراسات.

وأكد المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن كل الادعاءات الخاصة بحدوث زلزال مدمر بمصر ليس لها أصل علمي.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما أُثير عن حدوث زلازل مدمرة يوم 8 مارس الجاري؛ بعد تصريحات العالم الهولندي، وبروفيسور تركي الذي حذّر من وقوع زلزال بقوة 10 ريختر في مدينة إسطنبول.

وقال الحديدي، خلال تصريحات تليفزيونية، إن البحث العلمي يعتمد على أسس علمية، ومؤشرات محددة، مطمئنًا المواطنين بعدم وجود أي خطر يجعلهم حذرين من وقوع زلازل مدمرة.

المصدر: القاهرة 24