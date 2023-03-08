شكري يعلق على غياب الوفد المصري خلال كلمة المنقوش في اجتماع المجلس الوزاري العربي

علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على تغيب وفد مصر وعدم دخوله القاعة، خلال كلمة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي.





وفي مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب مساء اليوم الأربعاء، قال سامح شكري: "نستغل فرصة مجلس الجامعة للالتقاء بالأشقاء، وعقد اللقاءات الثنائية في إطار وجود الوزراء في الجامعة".

وتابع شكري: "جدول الارتباطات مشحون، وننتهز الفرصة للحديث والتشاور مع الأشقاء من الوزراء العرب، هذا تقليد دائم في الجامعة ونستمر عليه، وأحيانا نتواجد وأحيانا لا نتواجد في القاعة على فترات متباينة".

واليوم، انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة رقم 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا تتعلق بالقضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية والعلاقات العربية الإفريقية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

المصدر: "الشروق" المصرية