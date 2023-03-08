أبو الغيط في أعقاب جلسة مشاورات في مقر "الجامعة": ليس هناك خارطة للتعامل مع الملف السوري

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الملف السوري حظي بنقاش خلال الجلسة التشاورية في المجلس الوزاري العربي.

وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه يستطيع أن يؤكد "بقدر كبير من الثقة" أنه ليس هناك خارطة طريق فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة حتى هذه اللحظة.

من جهته، أعرب شكري عن تطلع مصر في إطار رئاستها للدورة 159، للعمل العربي الذي يتناسب مع حجم التحديات التي تستلزم تضافر الجهود العربية لمواجهتها وأبرزها ملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة والإرهاب.

وأشار شكري إلى التوافق العربي الذي شهدته أعمال الجلسة والمشاورات ما يمهد لتوحيد الرؤى بناء على ذلك، موضحا أن الجلسة شهدت تشاورا عميقا بين الوزراء من خلال الجامعة العربية بيت العرب، مشيدا بدور الجامعة العربية والأمين العام في اتخاذ جميع التحضيرات اللازمة.

المصدر: "الشروق" المصرية