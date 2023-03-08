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رام الله ترحب بتخفيض جنوب إفريقيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

رام الله ترحب بتخفيض جنوب إفريقيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل
علم فلسطين
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار برلمان جنوب إفريقيا تخفيض مستوى سفارتها لدى إسرائيل إلى مكتب اتصال.

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واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، القرار "انسجاما مع المواقف التاريخية الصادقة والشجاعة التي تتخذها جنوب إفريقيا لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في الساحات كافة، واستمرارا لالتزام جنوب افريقيا الراسخ بالعدالة وحقوق الانسان والحرية".

وجاء في بيان أن الوزارة "تشكر جمهورية جنوب إفريقيا رئيسا وحكومة وشعبا على هذا القرار، وتعتبره خطوة مهمة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضاف البيان: "وعلى طريق تحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة، في رسالة قوية الى العالم تؤكد أن جنوب إفريقيا تقف دائما في الجانب الصحيح من التاريخ ومنارة للأمل، رائدة في السعي إلى عالم أكثر عدلا وانصافا، خاصة وأن القرار طالب بمساءلة دولة الاحتلال".

المصدر: RT

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