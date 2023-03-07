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لقطات تظهر لحظة نقل جنود إسرائيليين جرحى خلال اشتباكات جنين.. (فيديو)

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لقطات تظهر لحظة نقل جنود إسرائيليين جرحى خلال اشتباكات جنين.. (فيديو)
Gettyimages.ru
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أظهرت لقطات فيديو لحظة نقل جنود إسرائيليين جرحى في المواجهات العنيفة التي اندلعت في مدينة جنين مع مقاومين فلسطينيين.

وقامت مروحية إسرائيلية بنقل جنودها إلى إحدى القواعد العسكرية، قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مجندين من قوات اليمام أصيبا خلال الاشتباكات بجنين.

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وذكرت مصادر عبرية أن جنودا إسرائيليين أصيبوا في جنين بينها إصابة حرجة بالصدر.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين ومقاومين فلسطينيين في مدينة جنين، فيما أفادت مصادر طبية باستشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي.

المصدر: RT

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