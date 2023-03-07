دمشق تدعو المجتمع الدولي لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على مطار حلب

نددت الخارجية السورية بالاعتداء الإسرائيلي على مطار حلب الدولي ليل الثلاثاء ودعت المجتمع الدولي لإدانته والعمل على وضع حد له.

وجاء في بيان وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "العدوان الإجرامي الذي ارتكبه الكيان الإسرائيلي فجر اليوم واستهدف خلاله مطار حلب الدولي ما تسبب في خروجه عن الخدمة، يعد جريمة مزدوجة كونه من جهة استهدف مطارا مدنيا، ومن جهة أخرى استهدف إحدى القنوات الأساسية لوصول المساعدات الإنسانية من داخل وخارج سوريا إلى ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من شباط الماضي".

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وشددت الخارجية السورية على أن "هذا العدوان يعكس من جديد أبشع صور الهمجية واللاإنسانية للكيان الإسرائيلي، وممارسته لأشد وأفظع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وأكدت الخارجية: أن "سوريا تحذر الكيان الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم، وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها والعمل على وضع حد لها، خاصّة وأنها تنذر بالمزيد من التهديدات والأخطار للأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة بسبب قصف واعتداء إسرائيلي طال المطار ليل الثلاثاء.

المصدر: RT