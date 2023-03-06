حسن نصر الله يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الاثنين، رسالة إلى الشعب الفلسطيني.

وقال حسن نصر الله: "أتوجه إلى الشعب الفلسطيني العزيز وخصوصا للأسرى وعائلاتهم ونحن في لبنان ندرك معاناتكم وآلامكم".

وأضاف نصر الله: "كل ما يحدث هو من مؤشرات النهاية لهذا الكيان (إسرائيل)، وهذا الجاهل الذي يهدد من ينفذ العمليات بأنه سينفذ عمليات الإعدام هو جاهل وسيزيد المقاومين إقداما".

وأردف: "نعبر عن تضامننا ونبحث عن مسؤوليتنا في قضية الأسرى الفلسطينيين..نفهم معاناة ما تعيشونه اليوم في الضفة والقدس وحوارة ونابلس والقدس الشرقية وعشنا سنوات الاحتلال والمقاومة، ولا نحتاج إلى دليل وشاهد جديد على وحشية الصهاينة".

وأكمل نصر الله: "عندما نتحدث عما جرى في بلدة حوارة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في الضفة نقول هذه هي حقيقية المستوطنين".

المصدر: "الميادين"