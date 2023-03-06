بالفيديو..انسحاب الوفد اليمني من مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة أثناء صعود رئيس الوفد الإيراني للمنصة

أظهر مقطع فيديو متداول، انسحاب الوفد اليمني (المعترف به دوليا) من مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في الدوحة أثناء صعود رئيس الوفد الإيراني للمنصة، لإلقاء كلمته.

ووثق مقطع الفيديو انسحاب الوفد اليمني بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي، وذلك مع بدء كلمة مندوب إيران.

وكان موفد اليمن إلى مؤتمر البلدان الأقل نموا المنعقد في الدوحة، قد وجه انتقادات إلى طهران خلال خطابه، الاثنين، متهما إياها بإرسال "هدايا الموت" إلى بلاده.

انسحاب الوفد اليمني من مؤتمر للأمم المتحدة في الدوحة اثناء كلمة الوفد الإيراني pic.twitter.com/l0MMM7nWlt — قناة اليمن اليوم الفضائية (@yementdy) March 6, 2023

المصدر: RT