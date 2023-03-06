الأردن.. جمعية التمور تنفي تداول صنف "مجهول" محلي مع آخر مجهول الهوية

أكدت جمعية التمور الأردنية "جودا"، اليوم الاثنين، عدم صحة ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تمور من صنف مجهول من مصادر غير أردنية في الأسواق المحلية.

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وقالت الجمعية في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، إن هذه العلامات التجارية التي يتم تداولها هي لشركات ومزارع أردنية، وهم أعضاء في جمعية التمور الأردنية، وإن تمور المجهول الموجودة في الأسواق المحلية، هي جميعها تمور محلية الأصل والمنشأ.

وأكدت أن الأردن لا يستورد أي تمور من صنف مجهول من أي مصدر في العالم وأن سجلات وزارة الزراعة الأردنية تثبت ذلك.

وأشارت إلى أن مثل هذه المنشورات يتم تداولها سنويا مع اقتراب شهر رمضان، بهدف التأثير على أسعار التمور واستهلاكها وإنتاجها الذي يفتخر به محليا وعربيا وعالميا.

وأكدت "جودا" أنها تتابع أصحاب تلك المنشورات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، مبينة أنها تعمل جاهدة لحماية المنتج الوطني، وتنبيه المواطن بعدم الالتفات إلى مثل تلك الإشاعات دون التأكد من صحتها.

من جهته، قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي لـ"بترا"، إن الوزارة تمنع استيراد هذا الصنف من أي جهة، لحماية المنتج الوطني، مؤكدا أن الأردن يصدر تمور المجهول إلى أكثر من 15 دولة.

وأضاف أن تمور المجهول الأردنية تشكل 14بالمئة من الإنتاج العالمي لتمور المجهول، حيث يزداد الطلب عليه في كل عام.

المصدر: بترا