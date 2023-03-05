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رجل أعمال هندي يقدم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

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رجل أعمال هندي يقدم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا
Globallookpress
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دعما لمتضرري الزلزال في سوريا، قدّم رجل الأعمال الهندي كابيل بهاتيا، مالك شركة إنديغو للطيران المدني، مساعدات إنسانية إلى سوريا

وأوضح بهاتيا وهو مالك أكبر أسطول طيران في الهند، لوكالة "سانا" أنه تبرع بنقل 20 طناً من المواد الإغاثية والغذائية إلى سوريا على متن طائرة خاصة إلى الإمارات العربية المتحدة، ليتم نقلها من هناك إلى سوريا.

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كما أعرب عن حزنه العميق وتعازيه القلبية للشعب السوري وأسر الضحايا من جراء الزلزال المدمر.

في سياق متصل، وبالتعاون مع "المنظمة الفنلندية للإغاثة"، وزّعت "الأمانة السورية للتنمية" مساعدات على العائلات المتضرّرة من الزلزال الموجودة في مراكز الإيواء بمدينة حلب.

وقالت الأمانة في بيان لها إن المساعدات الموزعة شملت الملابس والمواد الغذائية وحليب للأطفال إضافة إلى سلل صحية نسائية، مشيرة إلى أن تنظيم الجهود يُسهم في وصول المساعدات الدولية للمتضررين وتأمين كافة المواد الضرورية المطلوبة في مراكز الإيواء وخارجها.

المصدر: سانا

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