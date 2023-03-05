رئيسا وزراء مصر والعراق يستعرضان في القاهرة مشروع الربط الكهربائي عبر الأردن

ناقش رئيسا وزراء البلدين مصر مصطفى مدبولي والعراق أحمد شياع السوداني الملفات المشتركة لتوسيع التعاون لخدمة مصالح البلدين والشعبين في إطار العلاقات التاريخية ووحدة المصير.

هذا وترأس مدبولي والسوداني، جلسة مباحثات موسعة، اليوم، تم خلالها استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين.

وأكد مدبولي أن مصر والعراق عازمين على توسيع أطر التعاون المشترك، والعمل من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري التي لا ترقى حاليا لإمكانات البلدين، مشددا على أن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة قادرة على مضاعفة هذه المستويات عدة مرات.

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بدوره، تطرّق رئيس الوزراء العراقي إلى التعاون الثلاثي مع الأردن، ومخرجات القمة الثلاثية، لاسيما فيما يخص الربط الكهربائي، حيث سيتم إنجاز المرحلة الأولى مع الأردن في يونيو المقبل.

وعقّب مدبولي بأن "لدينا بالفعل ربطا كهربائيا مع الأردن بطاقة حوالي 550 ميغاوات، ونعمل حاليا على تقوية الخط لاستيعاب قدرات أكبر بهدف الوصول للعراق أيضا، حيث توجد إمكانية لزيادة قدرة خط الربط مع الأردن إلى 2 أو 3 غيغاوات.

وأوضح أن هناك مباحثات لإنشاء منطقة لوجيستية على الحدود بين العراق والأردن، للمساهمة في توفير السلع والمنتجات، مبينا أنه "يمكن لمصر الاستفادة منها بتوفير المنتجات المصرية للسوق العراقية."

وفي سياق آخر، أكد مدبولي مساندة مصر الكاملة للعراق الشقيق في حربه ضد الإرهاب، مشيدا بجهوده في الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكذا بدور مؤسسات الدولة العراقية.

العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية

وأثنى مدبولي على العلاقات المتميزة بين البلدين وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد العلاقات المصرية – العراقية - الأردنية، قائلا: ننظر لهذا التعاون الثلاثي من منظور استراتيجي شامل لربط مصالحنا وتعظيم الفوائد المشتركة التي ستعود بالنفع على الجميع.

وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ في أقرب وقت.

المصدر: بوابة الشروق