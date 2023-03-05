الكويت وإيران تبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

في مؤشر على استقرار العلاقات بين البلدين، التقى نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي، سفير إيران لدى الكويت محمد إيراني، وبحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين على جميع الصعد.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية، فقد جرى خلال اللقاء اليوم الأحد "بحث عدد من أوجه علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها على كافة المجالات".

وقالت وسائل إعلام خليجية إن اللقاء يأتي في وقت تشهد العلاقات بين الجانبين تطورا إيجابيا بعد توتر دام سنوات.

وكانت الكويت أعادت سفيرها إلى إيران في أغسطس الماضي بعد 7 سنوات تقريبا من سحبه على خلفية أزمة دبلوماسية بين طهران ودول الخليج في مطلع 2016.

المصدر: كونا+ الخليج أونلاين