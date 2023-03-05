أمير قطر يدعو لعدم استغلال مأساة الزلزال الإنسانية في سوريا لأغراض سياسية

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن استغرابه لتأخر وصول المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في الشمال السوري الأكثر تضررا داعيا لعدم استغلال المأساة الإنسانية لأغراض سياسية.

وقال أمير قطر خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار "من الإمكانات إلى الازدهار": "لقد أثار استغرابي التأخير في تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في سوريا. ومن غير الصواب التلاعب بالمساعدات الإنسانية لأغراض سياسية".

وأضاف: "أؤكد تضامننا مع الأشقاء في تركيا وسوريا، وأدعو الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة، وأؤكد على ضرورة مد يد العون من دون تردد للشعب السوري الشقيق".

وأشار إلى الملايين في البدان الأقل نموا يعانون من الفقر، ونقص الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، مشددا على أنها مسألة متعلقة أولا "بغياب العدالة عن العلاقة بين المراكز الصناعية المتقدمة والأطراف في عالمنا".

وتسبب الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا يوم 6 فبراير الشهر الماضي وبلغت قوته 7.7 درجة، في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية التركية، فقد وصل عدد ضحايا الزلزال 45 ألف شخص، وتجاوز عدد القتلى في سوريا 4 آلاف شخص.

المصدر: وكالات