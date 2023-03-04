مصر.. النائب العام المصري يصدر قرارا مستعجلا في واقعة "هوج بول"

أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي بتشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام للتحقيق بقضية البلاغ المقدم ضد مؤسس تطبيق "هوج بول" الإلكتروني.

ويستند القرار إلى بلاغ من مواطنين ضد المسؤولين عن التطبيق والموقع الإِلكتروني المسمى "هوج بول"، حيث ادعوا أن مسؤولي الموقع احتالوا عليهم بمبالغ مالية عن طريق الدفع الإلكتروني، بعد أن أوهموهم باستثمارِ مدخراتهم نظير أرباح مالية يومية.

وقالت ادارة مكافحة الجرائم المصرية أن مجموعة من الأشخاص (أجانب ومصريين) متورطون في القضية عبر شبكة المعلومات الدولية، مستخدمين أحد العقارات مقرا لمزاولة نشاطهم، فضلا عن استخدامهم شرائح هاتفية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ إلكترونية متعددة تسهيلا لعمليات الدفع الإلكتروني التي يكلفون ضحاياهم بها.

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يذكر أن المجموعة المتورطة قامت بالترويج لسجل تجاري تحت مسمى شركة "هوج كميونتي تيك".

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وضبط كافة المتحصلات الناتجة عن هذا النشاط، وقد ألقي القبض على عدد منهم وجار عرضهم على النيابة المختصة واستجوابهم واستكمال التحقيقات.

المصدر: "اليوم السابع"