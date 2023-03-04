آيس كريم بنكهة الصراصير.. سلطات السعودية ترد على استخدام الحشرات بالطعام (فيديو)

كشفت هيئة الغذاء والدواء في السعودية عما إذا كان من المسموح استخدام الحشرات في الطعام بالمملكة، بعد ضجة كبيرة أثارها محل في ألمانيا، يقدم "آيس كريم" بنكهة صراصير الليل.

وردا على سؤال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا؟"

قالت هيئة الغذاء والدواء: "اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة".

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل تداولوا فيديو لأول آيس كريم بنكهة صراصير الليل في ألمانيا.

تحية طيبة، اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة. — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) March 4, 2023

المصدر: RT