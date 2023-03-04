أمين عام اتحاد الشغل التونسي ينتقد خطاب الرئيس: الاستبداد سينكسر على صخرة الاتحاد

انتقد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي خطاب رئيس البلاد قيس سعيد الأخير، وتطرقه إلى أحداث عام 1977.

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وقال الطبوبي اليوم السبت، خلال كلمة ألقاها في التجمع العمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة، إنه "كان يتمني أن يستمع إلى خطاب يزرع الطمأنينة ويوحد الشعب التونسي، لكنه استمع إلي رسائل مشفرة تشيطن الاتحاد".

وأضاف: "نحن نبني ونشيد ولا نحطم، تونس الحرية لن يطول فيها استبداد مهما كانت التكاليف، الاستبداد سينكسر على صخرة الاتحاد".

وتابع: "تعودنا بالرسائل المشفرة.. كنا ننتظر خطاب يوحد الشعب التونسي حول الخيارات الوطنية.. لن نسمح لأحد أن يزايد على المنظمة، فاستقلالية القرار الوطني شعارنا".

ونوه الطبوبي إلى أنهم "يريدون ضرب الحق النقابي وحق الاضراب"، مؤكدا: "اخترنا طريق النضال كلفنا ذلك ما كلفنا، يريدون شيطنة الاتحاد ونحن لسنا دعاة عنف، نحن مستقلون وأحرار في قراراتنا".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد الاتحاد العام التونسي للشغل من مغبة التسامح مع مشاركة أجانب في تظاهرة ينظمها اليوم السبت، مؤكدا أن بلاده "ليست أرضا بلا سيد".

المصدر: RT