ليبيا.. العثور على قذائف وذخائر مضادة للطائرات في مكب قمامة ببنغازي

عثرت العناصر الأمنية الليبية بمدينة بنغازي شمال شرق البلاد، يوم الجمعة، على قذائف "آر بي جي" وذخائر مدفعية مضادة للطائرات، في مكب للقمامة.

وحسب بيان مديرية أمن بنغازي، على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، ضبط أعضاء التحريات خلال تجوالهم تلك الذخائر وهي: "66 طلقة مضادة للطائرات عيار 14.5، و13 طلقة مضادة للطائرات عيار 23، وأربع قذائف آر بي جي".

وأشار البيان إلى تسليم المضبوطات للإدارة العامة للبحث الجنائي في قسم المتفجرات.

وذكرت مديرية أمن بنغازي شمال شرق ليبيا، في وقت سابق، أن مواطنين سلموا أسلحتهم إلى مركز شرطة تابع للمدينة.

ومنحت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 18 فبراير، مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق.

وتعهدت الوزارة بشن تحركات صارمة لجمع السلاح، تشمل التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.

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المصدر: بوابة الوسط