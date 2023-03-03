عرض عسكري مهيب لفصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين (فيديوهات)

قامت الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية بعرض عسكري مهيب خلال مهرجان حركة "الجهاد الإسلامي" لتأبين الشهداء في مخيم جنين.

هذا ونظمت حركة "الجهاد الإسلامي"، مهرجانا تأبينيا لعدد من شهداء محافظة جنين ومجزرة المخيم، وشهداء "سرايا القدس"، الذين ارتقوا في المخيم، وذلك بمقر النادي الرياضي، بمشاركة قادة وممثلي القوى الوطنية والاسلامية والفعاليات وجماهير غفيرة وأسر الشهداء.

في حين سبق المهرجان عرض عسكري ضخم شارك به مئات المقاتلين من "كتيبة جنين" وكتائب "شهداء الأقصى لواء الشهداء" وكتائب "الشهيد عز الدين القسام".

المصدر: صحيفة "القدس" + RT