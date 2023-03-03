السعودية تحذر سكان مكة والمدينة من جمع الجراد وطهوه وتناوله

أصدر فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء" تحذيرا بخصوص جمع الجراد واستخدامه للأكل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بسبب المبيدات.

وفي بيان له، قال "وقاء": "لأن صحتكم محور اهتمامنا، يدعو فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (وقاء) بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة والإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي عموم المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر من المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة".

وأضاف: "ينصح بعدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه للطهي والأكل وذلك لوجود متبقيات المبيدات على جسم الحشرة وإبلاغنا عند مشاهدة الجراد الصحراوي".

ودعا "وقاء" إلى أخذ الحيطة والحذر من جمع الجراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 15 أبريل.

#تنويه⁩⚠️ | لأن صحتكم محور اهتمامنا..

احرص على اخذ الحيطة والحذر من مواقع رش المبيدات وبادر بابلاغنا عند مشاهدة الجراد الصحراوي على الرقم التالي 0530233560

⁧#مكة_المكرمة#المدينة_المنورةpic.twitter.com/NADHoH1tnI — مركز وقاء (@WeqaaCenter) March 2, 2023

المصدر: RT