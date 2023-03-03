تركيا تكشف عدد الطائرات والسفن الحربية المصرية التي وصلت بعد الزلزال المدمر

نشرت وكالة "الأناضول" التركية، تقريرا لحصيلة المساعدات المصرية استنادا إلى بيانات صدرت عن الحكومة المصرية.

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وجاءت مصر في صدارة الدول العربية التي أرسلت مساعدات لتركيا خلال أزمة الزلزال المدمر، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري لأنقرة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأتراك.

وأشارت الوكالة التركية أن مصر قامت بتسيير 7 طائرات إغاثية طبية و3 سفن مساعدات.

كما قدمت مصر 1500 طن مساعدات لسوريا و1200 لتركيا.

ووجه الرئيس المصري بأولوية مرور سفن المساعدات من قناة السويس.

كما لفتت الأناضول إلى الاتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان للتعزية وتأكيد المساندة للشعب التركي.

كما شاركت جمعيات ومؤسسات مصرية في تركيا، منها اتحاد الجمعيات المصرية و"الإحسان" و"المستقبل" و"أكاديمية الشريف" و"ديوان الخير" و"اتحاد الطلاب المصريين"، في جهود الإغاثة والتبرع.

المصدر: الأناضول