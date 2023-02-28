الخرطوم.. البرهان يمنح سفير روسيا لدى السودان وسام النيلين من الدرجة الأولى خلال وداعه

منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، السفير الروسي في الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، وسام النيلين من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده أثناء عمله.

ومنح البرهان الوسام للدبلوماسي الروسي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديرا لجهوده في تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين الخرطوم وموسكو.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال لقائه بمكتبه يوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى الخرطوم، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، متانة العلاقات بين السودان وروسيا، مشيدا بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات بين الخرطوم وموسكو.

كما أكد حرص السودان على ترقيتها وتطويرها في المجالات المختلفة.

وعبر السفير الروسي في تصريح صحفي، عن شكره وتقديره للتعاون الذي وجده من قبل الحكومة والشعب السوداني خلال فترة عمله، الأمر الذي مكنه من أداء مهامه على الوجه المطلوب.

وأكد حرص روسيا علي تعزيز آفاق التعاون المشترك مع السودان.

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية