الدفاع السعودية تنتهي من مشروع "تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة"

أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية، في السعودية، الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32) التي تم تصنيعها وتوطينها محليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة جاء "تحقيقا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات العسكرية" في المملكة، وسعيا إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليا في أكتوبر من العام 2020.

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قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قال إن منظومة زوارق الاعتراض، "ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، إضافة إلى المشاركة مع وحدات الأسطول الشرقي والأسطول الغربي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للسعودية".

وأشار إلى أن "توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد فعلي وواقعي لرؤية السعودية 2030".

نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل، قال إن "المنظومة ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وتعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للسعودية".

وأشار إلى أن "توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين ما يزيد على 50 في المئة من إنفاق السعودية على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية