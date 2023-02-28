الإمارات.. ضبط 4.5 ملايين حبة "كبتاغون" في معلبات غذائية

أعلنت شرطة مدينة أبو ظبي الإماراتية، القبض على شخص حاول تهريب 4.5 مليون قرص من مخدر "الكبتاغون" داخل معلبات مواد غذائية محفوظة، إلى خارج البلاد.

وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العميد طاهر غريب الظاهري إن "العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه به، بعد وصول معلومات من مصادر سرية خاصة للمديرية عن نية المتهم بإدخال كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون إلى دولة الإمارات تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول الشقيقة".

وأوضح أن "فريق مكافحة المخدرات قام برصد لحظة وصول المتهم إلى أحد منافذ الدولة وقيامه باستيراد كمية كبيرة من عُلب الفاصوليا الخضراء المحفوظة وتمكن من استخلاصها على أنها مواد غذائية، وباتباع كافة الإجراءات القانونية وفي لحظة الصفر قام الفريق بمداهمة المتهم والقبض عليه عند وصوله إلى المخزن في إحدى إمارات الدولة لتفريغ علب الفاصوليا تمهيدا لإخفاء المخدرات داخلها".

المصدر: "الإمارات اليوم"