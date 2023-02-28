مصر.. أسرة الشعراوي تقارنه بالنبي محمد وتتحرك ضد أحد الأشخاص

كشفت زوجة حفيد الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، آخر تطورات خلافهم مع الناقد السينمائي طارق الشناوي والناقدة ماجدة خير الله، بعد تصريحاتهما الأخيرة المسيئة للشيخ الراحل.

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وقالت زوجة حفيد الشيخ الشعراوي، إن القضية لا تزال مستمرة حتى الآن، موضحة أن النيابة استدعت بالفعل الناقد طارق الشناوي والناقدة ماجدة خير الله خلال الفترة الماضية من أجل التحقيق معهما.

وتابعت زوجة حفيد الشيخ الشعراوي: مش هتنازل عن القضية، وحق الشعراوي لازم يرجع إزاي يتطاول عليه ودي حاجة مينفعش يتسكت عنها.

واستكملت: محدش يسب علماء الدين، كل اللي غلط لازم يتحاسب لأن الشعراوي مش راجل عادي ده كأنه سب في سيدنا محمد، والشعراوي لا كان متطرف ولا كان حرامي، طول عمره بيشتغل وبيعلم الناس القرآن.

وفي سياق متصل، انتقد الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، تقديم سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي في عمل مسرحي، حيث قال: ليس وقت تقديم سيرة الشعراوي في عرض على خشبة المسرح القومي.

وأكد الشناوي أن تقديم سيرة الدكتور مجدي يعقوب أو أحمد زويل أفضل من تقديم سيرة الشعراوي، قائلا: روحانيات الشعراوي متخلفة وأفكاره رجعيه وضد العصر.

وأضاف الشناوي: الشعراوي كان عنده أفكار رجعية ومتزمتة، يعني كان بيقول حديث الذبابة اللي هو لو جناح الذبابة غرق في الشاي أو القهوة غرق الجناح الآخر وأشرب، على أساس أن جناح في داء وجناح فيه دواء، ودا مش منطق نصدره للناس لأنه يجيب أمراض.

المصدر: القاهرة 24