الخارجية المصرية: هناك رغبة في إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن هناك رغبة بعودة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي، وأن القاهرة ستطرح بشكل واضح فكرتها في كيفية إعادة العلاقات.

وفي اتصال مع قناة "الحياة" قال أبو زيد، إن "هناك حرصا من الجانبين المصري والتركي لإعادة زخم العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، وذلك بناء على تحديد مسار حيث يتم التواصل بين ممثلي الدولتين وتحديد الأطر التي يتم العمل عليها".

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وأوضح أن "هذه الأطر تقوم على احترام وجهات النظر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأضاف المتحدث أن "هناك رغبة لعودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي"، وأن بلاده "ستطرح بشكل واضح فكرتها في كيفية إعادة العلاقات، بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين".

وأشار أبو زيد إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح مونديال قطر 2022، قائلا إن الجانبين اتفقا من خلاله على تحديد الأطر والمسارات التي سيتم العمل عليها، وبناء على هذا اللقاء سيكون هناك لقاءات متبادلة بين ممثلي الدولتين.

وقال المتحدث إن مصر منذ حدوث زلزال سوريا وتركيا، كانت داعمة وتقف بجوار الأشقاء وقامت بإرسال مواد إغاثية لكلا البلدين، حيث قدمت 500 طن من المساعدات إلى دمشق، وقدمت 1200 طن من المساعدات إلى أنقرة.

المصدر: "الشروق"