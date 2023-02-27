رئيس مجلس الوزراء القطري يصل تونس في زيارة اقتصادية بامتياز

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، يوم الاثنين، إلى تونس، في إطار زيارة عمل تستغرق يومين وتعتبر الأبرز لمسؤول قطري منذ فترة.

وسيشمل برنامج الزيارة لقاءات مع أعلى القيادات التونسية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء القطري.

وكان في استقبال خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، ونائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وسعد بن ناصر الحميدي سفير قطر بتونس.

وستكون الزيارة اقتصادية بامتياز، حيث من المنتظر أن يتم الاتفاق على تحسين مردودية المبادلات التجارية بين البلدين.

كما أن الزيارة ستسلط الأضواء على الثقل الاستراتيجي للعلاقات الثنائية بين تونس والدوحة بما يرفع حجم التعاون الاقتصادي بينهما.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وفد عالي المستوى يشمل وزير العمل علي بن صميخ المري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة سلطان بن راشد الخاطر.

وتأتي هذه الزيارة، بعد الزيارة التي أداها إلى تونس مؤخرا وزير الدولة القطري، والتقى خلالها الرئيس قيس سعيد، تبعتها مكالمة هاتفية بين الرئيس التونسي وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: "موزاييك"