وفد طبي إماراتي يلتقي بوزير الصحة السوري ويبحث احتياجات البلاد بهذا الشأن (فيديو)

التقى وفد طبي إماراتي برئاسة سالم الفلاسي، المكلف بمتابعة احتياجات القطاعات الطبية والصحية في سوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، وزير الصحة السوري حسن الغباش، بمقر الوزارة في دمشق.

وأفادت وكالة "وام" أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الطبي والإغاثي بما يخدم متضرري الزلزال وإيصال المساعدات الطبية إلى مستحقيها والوقوف على احتياجات القطاع الصحي في سوريا.

وقال الدكتور سالم الفلاسي، إن القيادة في الإمارات وجهت منذ اللحظات الأولى بتقديم المساعدات الطبية التي من شأنها تخفيف وقع آثار الزلزال على المتضررين في سوريا.

وأضاف: "نحن الآن بمرحلة التعافي وإعادة التأهيل والوقوف على احتياجات القطاع الصحي والطبي في سوريا".

من جانبه، أشاد وزير الصحة السوري بتوجيهات قيادة دولة الإمارات المستمرة بدعم ومساعدة بلاده، مثمنا دور الوفد الطبي الإماراتي وجهوده التي تستهدف دعم القطاع الطبي والصحي في سوريا منذ وصوله وحتى هذه اللحظة.

إلى ذلك، قام محمد خميس الكعبي، رئيس وفد الهلال الأحمر الاماراتي في سوريا، بتسليم مساعدات شملت مستلزمات طبية وأدوية لوزارة الصحة السورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2"، وهي المساعدات التي تعد امتدادا للشحنات الطبية السابقة لدعم القطاع الطبي في سوريا.

/ wam

المصدر: وام