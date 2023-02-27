لبنان.. مجهولون ينهبون أرشيف "الوكالة الوطنية للإعلام"

أعلنت وزارة الإعلام اللبنانية أن أرشيف "الوكالة الوطنية للإعلام" الذي يضم صورا منذ عام 1961 تعرض للنهب بعد اقتحام مجهولين مكاتب الوكالة.

وقال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: "تعرض أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام لسرقة الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة 1961، إضافة إلى سرقة خمسة أجهزة كومبيوتر من غرفة الأرشيف".

وأضاف في بيان نشرته وزارة الإعلام، أن الموظفين "فوجئوا صباح اليوم بأن باب الغرفة كان مخلوعا والمحتويات مسروقة".

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتصلت "فورا بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات" ووصف ما حصل بأنه "يشكل جريمة بحجم وطن".

المصدر: RT