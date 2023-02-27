خبير يكشف لـRT مسارا جديدا في العلاقات بين مصر وقطر

تحدث أستاذ العلاقات الدولية في مصر حامد فارس عن أهمية الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى قطر.

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وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتأكيدا على الحرص المتبادل لدى الدولتين وقيادتهما على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وتابع: "وبالتالي هذه الزيارة هي امتداد لعدد من اللقاءات التي جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، الذي زار القاهره في يونيو الماضي وبحث الزعيمان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في كافه المجالات، ثم زيارة هامه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر في سبتمبر 2022، وزيارة أخرى على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ونوه فارس بأن هذه الزيارات شكلت مرحلة جديدة واعدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة والسعي بكل قوة إلى الارتقاء بها لمستوى الشراكة الاستراتيجية سواء سياسيا أو اقتصاديا، وبالتالي فإن زيارة رئيس الوزراء المصري اليوم إلى الدوحة هو تتويج لجهود كبيرة بذلت لكي تسير العلاقات في طريقها الصحيح لكونها تدفع في اتجاه تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.

وأشار الخبير المصري إلى أنه على المستوى الاقتصادي سيتم توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات بعد تنشيط عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للعمل على زيادة الاستثمارات وتوسيعها وعلى رأس هذه المجالات مجال الطاقة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وإزالة العوائق، وأيضا في مجال النقل النهري والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمي والدفاع وفي إطار تفعيل ذلك تم التوافق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات القطرية بمبلغ خمسة مليارات دولار خلال الفتره السابقة أيضا، هناك جهاز قطر للاستثمار وبالفعل هو موجود داخل السوق المصرية بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار سواء في منتجعات أو مشاريع سياحية، وبالتالي العلاقات المصرية القطرية تسير في الاتجاه الصحيح.

المصدر: RT