"من الشعب المصري إلى الشعب التركي".. لحظة استلام أوغلو المساعدات الإنسانية بحضور شكري

وجه وزير الخارجية التركي مولود، الشكر إلى الشعب والحكومة المصرية بعد استقباله شحنة المساعدات المصرية السادسة التي تتضمن 520 طنا من الأغذية والملابس والمستلزمات.

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وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره سامح شكري، عقد على أطراف ميناء مرسين التركي، اليوم الاثنين، أن الصداقة بين الدول تظهر في الأيام الصعبة.

وأكد أن بلاده فتحت صفحات جديدة مع القاهرة، وظهر ذلك خلال الاتصال الثنائي بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية.

وذكر وزير الخارجية التركي، أن تطوير العلاقات "المصرية - التركية" يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها، مشيرا إلى أن مصر دولة مهمة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير خارجية تركيا أنه بحث مع نظيره المصري نقل العلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى وتطويرها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية