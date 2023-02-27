كيف رد وزير الخارجية المصري على سؤال حول عودة سوريا لجامعة الدول العربية؟

رد وزير الخارجية المصري سامح شكري على سؤال حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دمشق.

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وقال وزير الخارجية المصري في رد على سؤال بهذا الخصوص خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن هدف زيارته للعاصمة السورية دمشق هو إنساني في المقام الأول.

وأوضح شكري: "الشعب السوري له مكانته وهدف الزيارة هو هدف إنساني بالمقام الأول".

وأضاف شكري: "مصر قدمت حتى الآن 1500 طن من المساعدات وسنستمر بالإرسال، ونعمل دائما على التضامن ومواجهة التحديات ونتطلع أن تتجاوز سوريا تداعيات الزلزال".

وتابع شكري: "نحن على أتم الاستعداد لتقديم ما لدينا من موارد لمساعدة أشقائنا في سوريا لمواجهة تداعيات هذا الزلزال".

المصدر: RT