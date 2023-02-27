الرئاسة الفلسطينية تدين الأعمال التي يقوم بها المستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي

أدانت الرئاسة الفلسطينية "الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي"، في حوارة وبورين وعينبوس وغيرها من المناطق.

وأدت تلك الأعمال إلى إصابة أكثر من 100 فلسطيني وحرق المحلات التجارية والمنازل والسيارات وممتلكات عامة أخرى.

وأكدت الرئاسة أن "هذا الإرهاب ومن يقف خلفه يهدف إلى تدمير وإفشال الجهود الدولية المبذولة لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة".

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية "المسؤولية الكاملة عن هذا الإرهاب للحكومة الاسرائيلية".

وأكدت أن ما قام به "المستوطنون اليوم هو ترجمة لمواقف بعض الوزراء في هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

وشددت الرئاسة على "أنهم يقفون على مفترق طرق، إما أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وعلى رأسه الولايات المتحدة، بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف اعتداءاتها ووقف جرائم المستوطنين على الفور، وإلا فإن الوضع ينذر بالدخول في دوامة من الفعل ورد الفعل، لا أحد يتنبأ بمصيره".

المصدر: وفا