هيئة الانتخابات في تونس: أشغال البرلمان ستنطلق منتصف شهر مارس

أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن رئاسة الجمهورية ستدعو البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوما بداية من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2022.

وقال بوعسكر في تصريح لـ"موزاييك" يوم الأحد، إن البرلمان الجديد سينعقد في أجل لا يتجاوز 12 مارس المقبل.

وأضاف أن الغرفة الأولى استكملت مسارها الانتخابي في انتظار صدور قانون الانتخابات الخاص بالغرفة الثانية المتمثلة في مجلس الجهات والأقاليم.

وفي تعليقه على الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية التي قضت بإلغاء قرار الهيئة بإسقاط أصوات مترشحين بدائرة جومين غزالة من ولاية بنزرت وساقية الداير من ولاية صفاقس، قال إن الهيئة تعتز بقرارها القاضي بإلغاء النتائج من أجل تجاوز سقف التمويل.

وبين بوعسكر أن سبعة دوائر بالخارج بقيت مقاعدها شاغرة وللمجلس أن يعاين الشغور، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات جزئيّة إذا أقر المجلس ذلك.

والسبت، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي، خصصت للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس نواب الشعب 2023، عن حدوث تغيير بالدائرتين الانتخابيتين سجنان جومين غزالة من ولاية بنزرت، وساقية الدائر من ولاية صفاقس، إثر صدور نتائج الطعون المقدّمة إلى المحكمة الإدارية.

وأكد بوعسكر فوز 131 مترشحا عن 131 دائرة انتخابية، وأن كلتا الدورتين الانتخابيتين أفضتا إلى الإعلان عن فوز المترشحين بصفة نهائية بمقاعد مجلس نواب الشعب.

وأوضح بوعسكر في هذا الصدد، أن عدد النواب الذين سيشكلون النواة الأولى لمجلس نواب الشعب في حلته الجديدة، سيكون 154 نائبا في انتظار سد الشغور بالدوائر الانتخابية السبعة المتبقية بالخارج تطبيقا للقانون الانتخابي، وهي دوائر كل من فرنسا 1 والدول العربية وإفريقيا وآسيا وأستراليا وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والأمريكيتين.

يذكر أن الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات التشريعية انتظمت يوم 17 ديسمبر 2022، فيما انتظمت الدورة الثانية يوم 29 يناير 2023.

المصدر: "موزاييك" + وكالات