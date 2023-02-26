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السيسي يقدم اعترافا للمصريين عن الأسعار المرتفعة

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السيسي يقدم اعترافا للمصريين عن الأسعار المرتفعة
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "ارتفاع الأسعار في البلاد واقع نعيشه جميعا، ولكن الدولة ليست سببا فيه".

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وأكد الرئيس المصري خلال كلمته على هامش زيارته محافظة الإسماعيلية، لتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطط الدولة لتنمية وإعمار سيناء: ارتفاع الأسعار واقع نعيشه لكننا لسنا سببا فيه.

وأضاف: "الوعي لو مش موجود مكنتش الناس استحملت الظروف الصعبة والأسعار الغالية اللي بتمر بها مصر لأكثر من سنة دلوقتي، ده واقع بنعيشه، إحنا مش سببه، لكن هناك عبئًا كبيرًا على كل مواطن وأسرة؛ نتيجة التكلفة العالية اللي بنعيش بيها".

وقال إن محاولة عرقلة مصر مستمرة وستستمر، مشددا على أهمية الوعي لدى كل قطاعات الشعب المصري.

المصدر: RT

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