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مصر.. مكتبة الإسكندرية تعلق على الجدل الدائر حول بيع جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

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مصر.. مكتبة الإسكندرية تعلق على الجدل الدائر حول بيع جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات
Globallookpress
الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات
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أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها لم تتسلم نهائيا أي جوازات سفر سواء عادية أو دبلوماسية، خاصة بالرئيس السادات ضمن مجموعة المقتنيات التي تم إهداؤها من عقيلته إلى المكتبة.

وأوضحت المكتبة أنه لا علاقة لها بأزمة بيع جواز سفر الزعيم المصري الراحل.

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وأكدت أن المقتنيات التي تسلمتها المكتبة من قرينة الرئيس السادات، الراحلة جيهان السادات، محفوظة بالمكتبة حفظا مخزنيا ومتحفيا، تحت قواعد حفظ وضبط بيئي صارمة.

ويعد "متحف السادات" الأول من نوعه عن الرئيس الراحل في مدينة الإسكندرية، وقد أقيم على مساحة 250 مترا مربعا في الجزء الجنوبي للمكتبة.

وخصت قرينة الرئيس الراحل المتحف بمقتنيات تعرض لأول مرة تقديرا للمجهود الذي قامت به مكتبة الإسكندرية، وتحقيقا لحلم قديم كانت تريد تحقيقه، وهو أن يكون هناك متحف دائم للرئيس الراحل يليق بشخصه وبذكراه، كما دشنت مكتبة الإسكندرية موقعا خاصا بالرئيس الراحل.

مصر.. مكتبة الإسكندرية تعلق على الجدل الدائر حول بيع جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات
مصر.. مكتبة الإسكندرية تعلق على الجدل الدائر حول بيع جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات

المصدر: موقع "الشرق الأوسط"

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