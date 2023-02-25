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مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس (فيديو + صور)
Globallookpress
مستوطنون يحرقون سيارتين خلال اعتداء في قرية بورين جنوب نابلس
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أقدم حشد من المستوطنين مساء اليوم السبت على إضرام النار بسيارتين فلسطينيتين في قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن عشرات المستوطنين من "براخا"، هاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وأحرقوا مركبتين تعودان للمواطن إدريس الحواري على أطراف القرية.

وأضاف دغلس أن عددا من المستوطنين اعتدوا على مواطن في القرية وجرى على أثر ذلك نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس (فيديو + صور)
Globallookpress
مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس (فيديو + صور)
Globallookpress

المصدر: وكالة وفا

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