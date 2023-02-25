مستوطنون يحرقون سيارات الفلسطينيين في قرية بورين جنوب نابلس (فيديو + صور)

أقدم حشد من المستوطنين مساء اليوم السبت على إضرام النار بسيارتين فلسطينيتين في قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، إن عشرات المستوطنين من "براخا"، هاجموا منازل المواطنين في الجهة الجنوبية من القرية، وأحرقوا مركبتين تعودان للمواطن إدريس الحواري على أطراف القرية.

وأضاف دغلس أن عددا من المستوطنين اعتدوا على مواطن في القرية وجرى على أثر ذلك نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

Globallookpress

Globallookpress

المصدر: وكالة وفا