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السفارة السعودية في اليابان: المواطنون بخير ولا مصابين جراء زلزال هوكايدو

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السفارة السعودية في اليابان: المواطنون بخير ولا مصابين جراء زلزال هوكايدو
AFP
السعودية
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أعلنت السفارة السعودية في اليابان يوم السبت، أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في منطقة هوكايدو، أقصى شمالي اليابان.

وأكدت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر" سلامة المواطنين السعوديين، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين عبر الهاتف.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في مياه مدينة كوشيرو، بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وأفاد المصدر نفسه بأن بؤرة الزلزال تقع على عمق 60 كيلومترا، مؤكدا عدم وجود مخاطر لإمكانية حدوث تسونامي.

وسجلت أقوى الهزات جراء الزلزال في مدينة نيمورو، وبلغت قوتها 5 نقاط على مقياس من سبع نقاط تم تبنيه في اليابان، في حين شعر بالزلزال سكان 12 محافظة.

ولم ترد معلومات حول وقوع ضحايا أو أضرار.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات

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