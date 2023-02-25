السفارة السعودية في اليابان: المواطنون بخير ولا مصابين جراء زلزال هوكايدو

أعلنت السفارة السعودية في اليابان يوم السبت، أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع في منطقة هوكايدو، أقصى شمالي اليابان.

وأكدت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر" سلامة المواطنين السعوديين، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

وأشارت إلى أنه في حال حدوث أي طارئ التواصل مع شؤون السعوديين عبر الهاتف.

تتابع السفارة آثار الزلزال في منطقة هوكايدو، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/U3APY0iCjk — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) February 25, 2023

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بلغت قوته 6.1 درجة في مياه مدينة كوشيرو، بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وأفاد المصدر نفسه بأن بؤرة الزلزال تقع على عمق 60 كيلومترا، مؤكدا عدم وجود مخاطر لإمكانية حدوث تسونامي.

وسجلت أقوى الهزات جراء الزلزال في مدينة نيمورو، وبلغت قوتها 5 نقاط على مقياس من سبع نقاط تم تبنيه في اليابان، في حين شعر بالزلزال سكان 12 محافظة.

ولم ترد معلومات حول وقوع ضحايا أو أضرار.

مؤخرا ، شهدت هوكايدو اليابانية زلزالًا بقوة 6.1 درجة ، لكن لم يكن هناك قلق من حدوث تسونامي . pic.twitter.com/thV8ZVjH73 — الخبر من مصدره (@News_F_S) February 25, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية + وكالات