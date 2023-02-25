الجزائر تصدر بيانا عن مقتل معتمرين جزائريين في مكة المكرمة (صورة)

أكد الديوان الوطني الجزائري للحج والعمرة هوية ضحيتي جريمة قتل ارتكبها معتمر جزائري بفندق في مكة المكرمة، ومباشرته الإجراءات الضروية بالتنسيق مع القنصلية الجزائرية العامة بجدّة.

وفي بيانه اليوم السبت، لفت "الديوان الوطني"، إلى أنّ كافة الإجراءات اللازمة التي تقتضيها مثل هذه الأوضاع تمت مباشرتها أيضا بالتنسيق مع مسيّر وكالة السياحة والأسفار "أنوار الصباح".

كما أكد البيان متابعة ما ستسفر عنه التحقيقات وكل الإجراءات المتعلقة بالضحيتين.

يُشار إلى أن الشرطة السعودية أعلنت يوم الإثنين الماضي، إلقاء القبض على معتمر جزائري، بعد ارتكابه جريمة قتل في حقّ معتمرين اثنين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة.

وبحسب إمارة منطقة مكة المكرمة، فقد ألقي القبض على "زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها، في أحد الفنادق."

وتم نشر المصدر ذاته صورة للجاني، وتحويله إلى النيابة العامة السعودية، بعد إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية في حقّه."

المصدر: الشروق أونلاين