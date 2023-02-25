 
مباشر

تونس.. 26 بطاقة إيداع بالسجن بحق أجانب اجتازوا الحدود بطريقة غير شرعية

أخبار العالم العربي

تونس.. 26 بطاقة إيداع بالسجن بحق أجانب اجتازوا الحدود بطريقة غير شرعية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utgm

أصدرت محكمة تونسية 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق أجانب دخلوا أراضي البلاد بطريقة غير قانونية.

ونقل موقع "موزاييك" عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي أن النيابة العمومية فيها "أصدرت 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق أجانب دخلوا التراب التونسي بطريق غير قانونية، من أجل اجتياز الحدود خلسة".

وبذلك يرتفع عدد المودعين في السجن خلال اليومين الأخيرين إلى 97 أجنبيا، بعد إيداع 71 شخصاً بالسجن أمس الخميس، من بينهم طفلان اثنان أودعا بالإصلاحية بعد دخولهما تونس بطريقة غير شرعية.

وأشار الموقع إلى أن جميع المودعين بالسجن يحملون جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء، تسللوا نحو تونس عبر الحدود الغربية لولاية القصرين.

المصدر: "موزاييك"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا