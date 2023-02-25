تونس.. 26 بطاقة إيداع بالسجن بحق أجانب اجتازوا الحدود بطريقة غير شرعية

أصدرت محكمة تونسية 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق أجانب دخلوا أراضي البلاد بطريقة غير قانونية.

ونقل موقع "موزاييك" عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي أن النيابة العمومية فيها "أصدرت 26 بطاقة إيداع بالسجن في حق أجانب دخلوا التراب التونسي بطريق غير قانونية، من أجل اجتياز الحدود خلسة".

وبذلك يرتفع عدد المودعين في السجن خلال اليومين الأخيرين إلى 97 أجنبيا، بعد إيداع 71 شخصاً بالسجن أمس الخميس، من بينهم طفلان اثنان أودعا بالإصلاحية بعد دخولهما تونس بطريقة غير شرعية.

وأشار الموقع إلى أن جميع المودعين بالسجن يحملون جنسيات دول إفريقية جنوب الصحراء، تسللوا نحو تونس عبر الحدود الغربية لولاية القصرين.

المصدر: "موزاييك"