تبون: أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت

عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الجزائرية يوم الجمعة، عن غضبه من استفحال ظاهرة البيروقراطية بقطاعي أملاك الدولة ومسح الأراضي.

وأكد الرئيس تبون بخصوص البيروقراطية والعرقلة في قطاعي أملاك الدولة ومسح الأراضي قائلا: "أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت".

وأضاف: "هناك مساعي لعرقلة الرقمنة في قطاعي أملاك الدولة ومسح الأراضي.. وسنحقق الرقمنة عاجلا أو آجلا بالإرادة أو بالقوة".

وجدد تبون تعاهداته حيث قال: "أعطيت ضمانات أكثر من اللازم للمسؤولين المحليين لحمايتهم من تجريم التسيير".

وكشف الرئيس الجزائري أن هناك من يستغل غياب الرقمنة لمراوغة مصالح الدولة والإفلات من الحساب.

وأشار إلى أن هناك مستثمر بالعاصمة انتظر 10 أيام للحصول على وثائق من مديرية التجارة بحجة عدم طباعتها.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية