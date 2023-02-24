معهد البحوث الفلكية المصري ينفي تسجيل أي زلزال ويعلن أنه يتحقق من أعمال إنشائية وتفجيرات

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري صحة الأنباء المتداولة حدوث زلزال ضرب البلاد مساء اليوم الجمعة.

وقال رئيس المعهد جاد القاضي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ذلك الكلام لا أساس له من الصحة، وإنه "لم يتم رصد أي زلزال الآن في مصر".

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وأكد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، "لم تسجل حتى الآن أي هزات أرضية"، وأضاف أنه التحقق جار حاليا عما إذا كانت أعمال إنشاءات أو تفجيرات في بعض المناطق هي السبب في ذلك.

ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وإلى تحري الدقة في المعلومات المتداولة، مشددا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن معهد البحوث الفلكية فقط.

وكان رواد "فيسبوك"، تداولوا أنباء، تفيد بوقوع زلزال في مصر، مساء اليوم الجمعة.

المصدر: "صدى البلد"