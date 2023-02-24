بالأسماء.. الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا على القائمة المحلية للإرهاب

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي يوم الجمعة، قرارا بإدراج 3 أفراد وكيانا على القائمة المحلية للإرهاب.

وتشمل القائمة حسن أحمد مقلد، راني حسن مقلد، ريان حسن مقلد، أما الكيان الذي شملته القائمة فهو CTEX Exchange.

ويأتي القرار في إطار حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له.

ويجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء يأتي لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية