جمعية مصارف لبنان تعلن تعليق الإضراب بناء على "تمني" ميقاتي

أعلنت جمعية المصارف في لبنان تعليق الإضراب لمدة أسبوع، بناء على "تمني" رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقالت الجمعية في بيان: "بناء على تمني دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتحسسا من المصارف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للمواطنين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتا ولمدة أسبوع".

وأضافت الجمعية أنها قررت ذلك "على أن تدعى الجمعية العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية".

وكانت الجمعية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستبدأ إضرابا وذلك للضغط على الحكومة من أجل حل الأزمة المالية الخانقة في البلاد.

المصدر: RT