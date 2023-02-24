إصابة خطيرة لشاب فلسطيني بقنبلة غاز إسرائيلية خلال مواجهات شمالي غزة (فيديو)

أفاد مراسل RT مساء الجمعة، بأن شابا فلسطينيا أصيب إصابة خطيرة بقنبلة غاز في الرأس، وأصيب آخرون باختناقات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة أبو صفية شمالي غزة.

من جهتها، أفادت إذاعة "الأقصى" المحلية بإصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأطلقت القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة، يوم الجمعة، قنابل الغاز باتجاه أراضي الفلسطينيين شرق محافظة الوسطى، حيث سقطت إحداها داخل منزل أحدهم.

ووفق مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية أطلقت أيضا قنابل الغاز السام صوب رعاة الأغنام شرق بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن عددا من الشبان تمكنوا من وضع العلم الفلسطيني على السياج الفاصل شرق خانيونس، فيما قام عدد من الجنود بعدها بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.

المصدر: RT + إذاعة "الأقصى"