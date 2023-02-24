سفير روسيا في القاهرة يصدر بيانا في الذكرى الأولى لانطلاق العملية العسكرية الخاصة

أصدر سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو بيانا بمناسبة مرور سنة على انطلاق العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، أوضح فيه أسبابها وخلفيتها، وشكر مصر على تفهمها لموقف موسكو.

وقال بوريسينكو في بيانه: "أود أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان لمصر والأوساط الواسعة لمجتمعها لتفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ولدعم روسيا".

وذكّر السفير بأن الغرب "قد سيطر على الكوكب على مدى 500 عام متخيلا أنه عرق متفوق ومفعم من زمن بإيديولوجية التفوق".

وتابع: "وقف الاتحاد السوفيتي في القرن العشرين في وجه النازيين والمستعمرين وسد طريقهم"، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "تخيل لهم أنهم يستطيعون مرة أخرى أن يسيطروا على العالم بأسره وأن ينهبوا الدول الأخرى مع الإفلات من العقاب تحت الرايات الأمريكية. وأثارت نهضة روسيا، التي لا ترفض الخضوع لإملاءات دول أخرى وتمنع تنفيذ مثل هذه الخطط، خوفا لدى الدول الغربية ورغبة في تدميرنا، فقررت استخدام موطئ القدم الأوكراني لتحقيق أغراضها".

وأشار يوريسينكو إلى أنه "بخلاف أكاذيب الدعاية الغربية، لم تبدأ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 ولكن بدأت في ربيع عام 2014 عندما أحرق النازيون أكثر من 40 شخصا وهم أحياء في أوديسا، وبدأوا في قصف منطقة دونباس واستمر القصف البربري دون انقطاع على مدار 8 سنوات".

وتابع: "قبل عام، أي بعد ثماني سنوات من بداية الحرب التي شنتها السلطات الأوكرانية بدعم من قبل الدول الغربية، وعشية هجوم جديد على دونيتسك ولوغانسك، تم التخطيط له في كييف، اضطرت روسيا لمساعدة دونباس"، كما أنها وقفت أيضا من أجل حماية أمنها القومي.

وأضاف البيان: "واليوم، تجري العمليات القتالية البرية بشكل أساسي على أراضي روسيا، حيث عادت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون، التي كانت أرضا روسية لعدة قرون، إلى وطنها الأصلي"، غير أن بعض أجزائها لا تزال تحت الاحتلال.

وأكد بوريسينكو أن "روسيا ستواصل الدفاع عن أرضها وتحريرها من الغزاة الدمويين".

وأضاف: "كما أننا لن نكل من فضح التصريحات الكاذبة للمسؤولين الغربيين بما فيها التصريحات الخاصة بموضوع إمدادات المنتجات الزراعية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لمصر"، موضحا أن العملية العسكرية الروسية لم تكن هي سبب الأزمة الغذائية في السنة الماضية، وإنما نتجت هذه الازمة عن العقوبات التي فرضت الدول الغربية على روسيا، والتي أدت إلى تعطل سلاسل إمداد العديد من المنتجات بما فيها الغذاء.

وأشار إلى أن الغرب، وليست روسيا، هو من يستخدم الأغذية والبضائع الأخرى كوسيلة للضغط بل وكسلاح مستهينا بمناطق العالم الأخرى".

وفي ختام بيانه، أكد بوريسينكو أن "روسيا ستصمد حتى لو واجهت ماكينة حرب حلف التاتو بأكملها، لأن الرب معنا".

المصدر: RT