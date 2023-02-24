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مصر.. بيان للبحوث الفلكية حول الهزة الأرضية التي ضربت شرق البلاد

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مصر.. بيان للبحوث الفلكية حول الهزة الأرضية التي ضربت شرق البلاد
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أصدرت إدارة البحوث الفلكية في مصر بيانا حول الهزة الأرضية التي ضربت شرق البلاد وشعر بها سكان القاهرة منذ قليل.

وقالت الإدارة في بيانها: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل يوم الجمعة، هزة أرضية على بعد 27 كيلومترا شمال السويس الساعة 12 و25 دقيقة صباحا بقوة 4.1 ريختر على خط عرض 30.24 شمالا".

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ولم يرد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكشف المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل، اليوم الجمعة، أن هزة أرضية وقعت شرق مصر، بقوة 4 ريختر شمال محافظة السويس وشعر بها سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة.

وقال المركز في بيان له إن الهزة الأرضية ارتفعت من 4 ريختر إلى 4.1، وأنها وقعت بالتحديد على بعد 30 كيلومترا شمالي السويس وعلى بعد 116 كيلومترا جنوب شرق بورسعيد.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري

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