البرلمان الجزائري يدين تصرف وزير تجاه أحد النواب

أعرب مكتب "المجلس الشعبي الوطني" (البرلمان الجزائري) عن رفضه للتصرف الذي بدر عن وزير التجارة كمال رزيق تجاه أحد النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة.

وقال المجلس في بيان إنه سجل في بداية اجتماع لمكتبه، "رفضه لما حدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة عندما تجاوز وزير التجارة الأعراف المعمول بها، وجانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب".

وقال بيان البرلمان إن تصرف الوزير كان "غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة واتهام المجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور".

وأضاف البيان: "يحدث هذا في وقت اتسمت فيه العلاقة ببين المجلس والحكومة بالانسجام والاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد لرئيس الجمهورية".

المصدر: "الشروق"